Названа неожиданная причина выбора женщинами карьеры вместо семьи Психолог Смолярчук: приоритет карьере отдают женщины с «мужскими качествами»

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Россиянки отдают предпочтение карьере и стремятся к высокому заработку из-за преобладания у них «мужских качеств», таким мнением поделилась психолог Ирина Смолярчук в эфире радиостанции «Говорит Москва». Кроме того, она уверена, что иногда спасение в работе находят те, кого «обидели» мужчины. Тем не менее эксперт уверена, что сейчас для женщин, которые хотят карьерного роста, есть все условия.

Когда она категорически отказывается от домохозяйства в пользу головокружительной карьеры, значит, она готова к соперничеству, конкурентности. Такие мужские качества в ней. Это прекрасная история, сегодня у нас для этого есть все возможности: быт механизирован, чтобы нам готовили еду, есть специальные люди, даже в семье есть всегда желающие. Но на что мы, психоаналитики, обращаем внимание. Ведь порой женщина спасается в своей прекрасной карьере, например, от неудавшейся женской судьбы, где её обидели, — сказала Смолярчук.

При этом она отметила, что женщина в «боевой» позиции с опорой исключительно на себя и без доверия к окружающим рискует лишиться счастья чувствовать любовь близких. Поэтому оптимальный вариант — баланс между карьерой и бытом, заключила эксперт.

Поэтому я за то, чтобы женщины пробовали себя и в домохозяйстве в момент декрета. Чтобы они выходили на карьерные какие-то барьеры, трамплины. Чувствовали в себе эту ресурсность, получали от этого удовольствие. И чтобы они умели балансировать между домом и карьерой: сегодня у нас для этого есть все возможности, — резюмировала Смолярчук.

Ранее опрос показал, что около четверти (32%) россиян становились жертвами экономического абьюза в семье. В 49% случаев респонденты подчеркивали, что супруга или супруг контролировали их банковские счета. Кроме того, 24% опрошенных признались, что партнер мог без их согласия оформить кредит.

Еще 24% опрошенных пожаловались, что вынуждены выпрашивать деньги на расходы у супруга. В 20% случаев мужья полностью контролируют, на что их жены и дети тратят деньги, и не учитывают их интересы и потребности. 10% респондентов добавили, что партнеры запрещали им работать или заниматься карьерой.