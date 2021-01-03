Названа неожиданная причина резкого роста числа заражённых COVID в Питере

https://static.news.ru/photo/a4dd5fb6-4dd7-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог и академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему в Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали почти столько же новых случаев коронавируса, как и в Москве.

Последние статистические данные о численности инфицированных COVID-19 в Петербурге напугали общественность: показатели ежедневного прироста в Северной столице и Москве почти сравнялись — 3738 и 3851 человек соответственно.

По мнению Зверева, причина резкого роста количества заражённых в Санкт-Петербурге может быть связана с увеличением числа сделанных тестов и анализов.

Посмотрите, ведь это в последние дни. Надо смотреть, сколько анализов сделали. Если в Питере их стали делать больше, то, вероятно, из-за этого такое количество. Здесь много факторов — погодные условия разные, соблюдение правил, — рассказал Пятому каналу эксперт.

По его словам, в целом текущая ситуация была довольно прогнозируема, ведь Петербург — это центр притяжения туристов. Пока россияне не могут позволить себе выехать за границу, они будут выбирать наиболее популярные маршруты внутри страны.

Очень многие поехали в Питер отдыхать на праздники. Может быть, ещё из-за этого. Хотя, скорее, это — предпраздничная суета. Что-то закрыли, что-то оставили, — убеждён Зверев.

Ранее стало известно, что 3 января в Москве зафиксирован 3851 случай заражения коронавирусом в сутки. Днём ранее, 2 января, число заболевших составило 5452, а за день до этого — 5907. Текущий показатель стал минимальным с конца октября 2020 года.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю список категорий граждан, которые могут сделать прививку, расширяется.

Вакцинация проходит в 70 пунктах на базе городских поликлиник в ежедневном режиме. Сделать прививку можно и во время длинных новогодних выходных. При этом заранее записаться можно по телефону, через Интернет и непосредственно в самих поликлиниках.

К началу нового, 2021 года на вакцинацию от коронавируса записались более 100 тысяч жителей Москвы, писал NEWS.ru.