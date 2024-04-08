Названа неожиданная причина появления второго подбородка Врач Кузьменкова: второй подбородок может возникнуть из-за неправильного прикуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй подбородок может возникнуть из-за неправильного прикуса, предупредила врач-стоматолог Лилия Кузьменкова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что, если нижняя челюсть задвинута назад, визуально меняются контуры лица, из-за чего человек выглядит старше.

Этот дефект визуально изменяет контуры лица, делая его заметно старше. При ортодонтическом лечении нижняя челюсть занимает свое правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед посещением косметолога или пластического хирурга исключите стоматологические причины эстетических дефектов, — пояснила стоматолог.

Кроме того, сыпь и покраснения на коже могут оказаться следствием инфекций или воспалительных процессов в полости рта. Как отметила врач, особенно часто высыпания появляются в области щек или подбородка. По словам Кузьменковой, важно обратиться за медицинской помощью, чтобы выявить проблему. Часто в борьбе с прыщами помогает профессиональная чистка зубов, лечение воспалений десен и кариеса.

Также проблемы с прикусом часто приводят к появлению морщин в области губ и околоносовых складок. Как подчеркнула стоматолог, если скорректировать прикус, снизится нагрузка на мягкие ткани лица. Благодаря этому удастся уменьшить число морщин.

Стоматолог Ният Кадиева ранее рассказала, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти.