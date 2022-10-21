Названа неожиданная польза сливы Употребление слив улучшает работу сердца, защищает от рака и замедляет старение

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Сливы улучшают работу сердца, защищают от рака, помогают при аллергии, замедляют старение, укрепляют волосы и улучшают кожу, пишет LIVE24 со ссылкой на ливанское издание Al Mayadeen. Также сообщается, что этот фрукт полезен для беременных женщин, так как содержит фолиевую кислоту, которая нужна для правильного развития плода и предотвращения врожденных дефектов. Помимо этого, из-за содержания магния, который укрепляет нервную систему, сливы называют «фруктом спокойствия».

Употребление слив улучшает работу сердца, снижая уровень «плохого» холестерина и ангиотензина, который ответственен за повышение артериального давления. Кроме того, в сливовой кожуре содержатся каротиноиды и кофейная кислота, а также два типа антиоксидантов, которые обладают противораковыми свойствами, пишет издание. Согласно исследованиям, сливы снижают развитие доброкачественных опухолей и предотвращают их превращение в злокачественные. Помимо того, сливы способствуют высвобождению гистамина в крови, что помогает снять симптомы аллергии.

Сливы способствуют поддержанию здоровья кожи из-за содержания витаминов А и С — помогают защитить кожу от негативного воздействия солнечных лучей и предотвратить ее старение. В этом фрукте содержатся флавоноиды, которые также помогают укрепить здоровье и замедлить процесс старения, а антиоксиданты в них предотвращают повреждение волос и фолликулов.

Ранее сообщалось, что мандариновый сок борется с раковыми клетками, чистит тело от токсинов, препятствует старению и лечит воспаления. Также известно, что напиток из этих фруктов насыщен витамином С, который укрепляет иммунитет и позволяет бороться с сезонными заболеваниями. Помимо того, сок из мандаринов способствует заживлению ран и профилактике опухолей.