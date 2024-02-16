Названа неожиданная польза плавленого сыра Врач-диетолог Макиша: в плавленом сыре меньше калорий, чем в твердом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плавленый сыр, несмотря на стереотипы, не менее полезен, чем твердый, заявили врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Врач Макиша пояснила, что в ходе производства в продукт добавляют сухое молоко, чтобы увеличить содержание белка.

Тем, кто соблюдает диету, мы рекомендуем обратить внимание именно на плавленый сыр. Потому что он менее калорийный, — сказала она.

Макиша уточнила, что в плавленом сыре в 1,5–2 раза меньше калорий, чем в твердом. В свою очередь Агапкин рекомендовал обращать внимание на надпись на упаковке продукта. По его словам, товар должен называться именно «плавленый сыр», а не «продукт, плавленный с сыром».

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила в беседе с NEWS.ru, что на ужин не следует есть тяжелую пищу, сладости, макароны или соленья. По ее словам, лучше в качестве последнего приема пищи перед сном выбрать творог, мясо птицы или морепродукты.

Для людей, которые борются с лишним весом, рекомендуется убрать из рациона картофель и макароны, добавила Круглова. По ее словам, это продукты затрудняют процесс похудения. Кроме того, стоит отказаться от соленых продуктов, в частности солений, поскольку они задерживают воду в организме.