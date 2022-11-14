Названа неожиданная польза маринованных огурцов Диетолог Ирина Семакова: маринованные огурцы уменьшают аппетит и снижают отеки

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Маринованные огурцы уменьшают аппетит, а также снижают отеки и очищают кишечник, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ирина Семакова. Специалист подчеркнула: несмотря на большое количество соли, используемое при приготовлении таких огурцов, они сохраняют много витаминов и минеральных веществ.

Этот продукт действительно можно назвать полезным. Он обладает большим количеством витаминов и минеральных веществ, а также уменьшает аппетит, — рассказала она.

Диетолог напомнила, что огурцы почти на 95% состоят из воды, что особенно привлекает желающих похудеть. Этот овощ также обладает мочегонным эффектом. Однако людям с сердечно-сосудистой дистонией потребление маринованных огурцов стоит ограничить, подчеркнула Семакова.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что консервированные маринованные овощи сохраняют пищевые волокна, ряд витаминов и микроэлементов, но нужно обязательно соблюдать правила их приготовления и не отходить от рецепта. По ее словам, важно помнить о технологии заготовок, в первую очередь нужно обязательно обработать банку, где будут храниться овощи, и хорошо их промыть, не забыв обработать кипятком. При неправильной обработке на продуктах может появится смертельно опасный ботулинический токсин.