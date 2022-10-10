Названа неожиданная польза мандаринового сока Haber7: мандариновый сок борется с раковыми клетками и препятствует старению

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Мандариновый сок борется с раковыми клетками, чистит тело от токсинов, препятствует старению и лечит воспаления, сообщает LIVE 24 со ссылкой на турецкое издание Haber7. Также известно, что напиток из этих фруктов насыщен витамином С, который укрепляет иммунитет и позволяет бороться с сезонными заболеваниями. Помимо того, сок из мандаринов способствует заживлению ран и профилактике опухолей.

Согласно данным турецкого издания, мандариновый сок борется со свободными радикалами в организме и поддерживает здоровье внутренних органов, а также нормализует артериальное давление, увеличивает объем коллагена в организме, восстанавливает баланс кишечной микрофлоры и поддерживает здоровье кишечника.

Прежде чем начать регулярно употреблять сок из мандаринов, следует проконсультироваться с врачом, так как мандарины полезны не для всех и их употребление может быть опасно для людей с определенными заболеваниями, сообщает издание.

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина ранее рассказала, что чрезмерное употребление мандаринов может вызвать проблемы с печенью, так как норма фруктозы в день составляет не более 400 граммов. Таким образом, за сутки можно съедать не более четырёх-пяти мандаринов.