Названа неожиданная польза корицы для диабетиков Диетолог Соломатина: корица помогает людям с диабетом снизить уровень сахара в крови

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Корица является самой полезной для диабетиков специей, так как помогает организму снизить уровень сахара в крови, активируя транспортировку глюкозы в клетки, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что при диабете II типа, когда организм вырабатывает инсулин, клетки все могут не принимать его, тогда как корица способствует «открытию» клетки. Помимо того, эксперт рассказала, что запах корицы обманывает организм и дает ему ложное ощущение насыщения.

Часто бывает, что при диабете II типа инсулин есть, он тащит за собой глюкозу в клетку, но она не открывается. Корица как бы обеспечивает сцепку как раз этого «ключа» с «замком». Открывается клетка, и инсулин с глюкозой в нее проходит. Соответственно, уровень сахара в крови снижается, — объяснила Соломатина.

Диетолог пояснила, что запах корицы вызывает у людей ощущение насыщение. Поэтому, уточнила она, даже если съесть немного пищи с этой специей тяга к углеводистой пище уменьшится, а аппетит снизится.

Владелец интернет-магазина парфюмерии и косметики Зарина Садриддинова ранее рассказала, что перед Новым годом возрастает спрос на парфюмерию с нотками цитруса, елки и корицы. При этом эксперт отметила, что на ряд брендов спрос остается неизменным и перед Новым годом подскакивает незначительно. По ее словам, также к «новогодним» ароматам можно отнести шоколадный и кофейный. Есть марки духов, в том числе и мужских, которые соединяют в себе разные необычные запахами — шоколада, кофе, корицы, имбирного печенья и елки.