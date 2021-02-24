Названа неожиданная ошибка при парковке автомобиля

https://static.news.ru/photo/3a303d44-7700-11eb-a995-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал вредным совет при парковке поворачивать передние колёса так, чтобы автомобиль упирался в бордюр. По его словам, такие действия оправданы только, если парковаться на горке или есть проблемы со стояночным тормозом.

В других ситуациях такая парковка может привести к проблемам с автомобилем, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что поворачивать колёса до упора не надо, если в автомобиле есть гидроусилитель руля. Это может негативно отразиться на ГУР и пыльниках рулевых тяг. Лучше просто повернуть колёса в направлении скатывания автомобиля.

В любом случае не забываем о том, что перед началом движения обязательно возвращать рулем колёса в прямое положение. А с механикой всё-таки лучше пользоваться стояночным тормозом, чтобы избежать проблем при запуске двигателя, — считает Васильев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что длительная стоянка автомобиля с вывернутыми колесами является крайне опасной ошибкой его владельца при парковке. Об этом заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. Такая парковка у машины с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы, отметил эксперт.