Названа неожиданная опасность яблок и каш для здоровья зубов Врач Антипенко сообщил о вреде яблок и каш для здоровья зубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное употребление яблок может привести к растворению зубной эмали, что впоследствии приведет к дряблости губ и углублению носогубных складок, сообщил в интервью радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко. Также, по его словам, для здоровья зубов опасны каши и картофель.

Антипенко уточнил, что яблоки можно есть не более двух штук в день. Кроме того, после фрукта необходимо прополоскать рот.

Регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица, что будет эстетически выглядеть не очень. Могут углубиться носогубные складки, губы станут дряблыми. Могут возникать болевые ощущения, — объяснил врач.

Он отметил, что каши и картофель опасны тем, что образуют зубной налет, который быстро минерализуется и превращается в зубной камень. Поэтому важно после приема в пищу этих продуктов сразу чистить зубы. Для поддержания здоровья, отметил Антипенко, нужно добавить в рацион мясо, птицу, овощи, фрукты и молочные продукты.

Ранее стоматолог Андрей Ворошилин рассказал, что привычка грызть семечки опасна для зубов и чревата их разрушением. Специалист отметил, что вред наносят и кислые продукты питания. К ним относятся в том числе концентрированные свежевыжатые соки и лимонады. Кислоты, которые в них содержатся, разрушают эмаль, из-за чего повышается чувствительность зубов.

Привычка кусать внутреннюю сторону щек и губ также представляет опасность для здоровья. Специалист подчеркнул, что это может привести к лейкоплакии — ороговению слизистой оболочки. Он пояснил, что это предраковое состояние, которое требует незамедлительного лечения.