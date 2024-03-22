Названа неожиданная опасность поцелуев для зубов Стоматолог Сошников: через поцелуи можно заразиться кариесом

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Кариес является инфекционным заболеванием и может передаваться через поцелуи, но при определенных условиях, предупредил врач-стоматолог Алексей Сошников. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что бактерии могут проявить себя при наличии зубного налета, участков, которые не подвергаются чистке, и естественных углублений в зубах.

Причина кариеса имеет инфекционную природу. Поэтому через поцелуй бактерии, вызывающие кариес, действительно могут передаваться. В частности, было доказано, что бактерии кариеса у детей появляются от их матерей — эти бактерии имели родственный генотип, — уточнил врач.

Обезопасить себя от кариеса помогут соблюдение правил чистки зубов и регулярная гигиеническая чистка полости рта. В таком случае у кариозных бактерий не будет возможности нанести вред, даже если они попадут в ротовую полость. Сошников добавил, что также важно призвать партнера вылечить кариес, чтобы снизить риски заражения.

Стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, что привычка пережевывать пищу только на правой или левой стороне ротовой полости может спровоцировать развитие кариеса. Если одна из сторон зубного ряда по каким-то причинам не используется для жевания, в ней не происходит самоочищения.