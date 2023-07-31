Названа главная опасность курицы из магазина Врач Алендеев предупредил об опасности антибиотиков в магазинной курице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курица из магазина представляет опасность для здоровья человека из-за использования антибиотиков и стимуляторов роста, которые помогают достичь промышленных объемов продукции, предупредил врач общей практики Сергей Алендеев. В разговоре с «Царьградом» специалист уточнил, что антибиотики используются массово и могут быть в рационе не только больных, но и здоровых птиц.

Часто антибиотики используют массово, то есть они попадают в рацион и здоровой птицы. Такая диета, с позволения сказать, нужна, чтобы птица быстро набирала вес. Проще выбрать для курицы или индейки такие стабилизаторы, чем постоянно экспериментировать с кормами, — пояснил врач.

По словам Алендеева, в курице содержится небольшое количество антибиотиков: в норме на 200 г мяса приходится 0,001 суточной лечебной дозы препарата. Но за месяц и год в рационе человека оказывается большое количество доз антибиотиков. Врач напомнил, что яйца, колбасы и молоко также могут содержать препараты.

Куриное мясо специалисты советуют замачивать на час в простой или минеральной воде, чтобы излишки антибиотиков вышли из птицы. Кроме того, при варке супа воду следует слить, а готовить бульон уже в новой воде. Также россиянам рекомендуют снимать кожу и жир до приготовления мяса.

Исполнительный директор Национального органического союза Надежда Степкина ранее рассказала, что фермерская курица отличается от «культуристов»-бройлеров плотностью мяса и более насыщенным вкусом. По ее словам, фермерская птица всегда стройнее, а ее кости крепче.