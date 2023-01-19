Названа неожиданная опасность гриппа Терапевт Рябков предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью

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Терапевт Андрей Рябков рассказал URA.RU, что грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль. Эксперт отметил, что температура организма при этом может оставаться нормальной или не превышать отметки в 38 градусов. По его словам, пациент может не сразу распознать тот факт, что он болен вирусной инфекцией.

При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, несильную головную боль, — сказал Рябков.

Специалист напомнил, что главными симптомами гриппа остаются сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. Он уточнил, что при тяжелом течении болезни возникает спутанность сознания и судороги.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что разница в результатах последовательного измерения давления на левой и правой руке может говорить об атеросклеротическом поражении сосудов. Эксперт предупредила, что измерения следует проводить с интервалами в одну-две минуты после пятиминутного покоя. Она предупредила, что признаком наличия заболевания является устойчивое различие в результатах измерения.