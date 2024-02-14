Названа неочевидная причина образования межпозвоночной грыжи Нейрохирург Шипилин: межпозвоночная грыжа возникает при неправильном питании

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Главными причинами появления межпозвоночной грыжи являются малоподвижный образ жизни, последствия чрезмерных нагрузок в спортзале, а также недополучение коллагена с пищей, отметил нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин. Он считает, что начинать укреплять мускулатуру необходимо с обычной зарядки, а потом, когда связки и мышцы подготовлены, переходить к более тяжелым упражнениям.

Малоподвижный образ жизни, неподготовленность человека к физнагрузкам — люди прибегают в спортзал, начинают выполнять тяжелые упражнения, а нужно просто начать с зарядки и подготовить мышцы и связки. Питание: есть биохимическая версия образования грыж, когда нет нагрузок, а грыжа все равно вылезла. Это связано с обменом веществ, с недополучением определенных веществ: коллагена, участвующего в формировании тканей, — добавил Шипилин.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».