Названа неочевидная опасность солнцезащитных очков Профессор РТУ МИРЭА Шамин: очки от солнца приводят к искажению восприятия цветовой гаммы

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Солнцезащитные очки защищают глаза от воздействия ультрафиолета, однако их длительное ношение приводит к искажению восприятия цветовой гаммы, предупредил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с Lenta.ru. По его словам, любую коррекцию света можно считать насилием над органами чувств.

Постоянное ношение очков будет приводить к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и станет неадекватно воспринимать цветовую гамму, — объяснил Шамин.

В связи с этим эксперт посоветовал надевать очки только при необходимости. В помещении их лучше вовсе снимать, чтобы давать глазам отдохнуть, отметил он.

По слова эксперта, присмотреться также можно к фотохромным очкам, однако и у них есть минусы. Например, срок их службы всего пять лет. Кроме того, порой линза может темнеть или светлеть неравномерно, что создает определенный дискомфорт, пояснил специалист.

Ранее офтальмолог Анастасия Игнатова предупредила, что чрезмерное чтение может навредить ребенку и привести к развитию близорукости. По словам специалиста, родителям стоит озаботиться покупкой современных читалок, чтобы дети смогли заниматься любимым делом, минимизируя нагрузку на глаза.