Названа наиболее востребованная профессия в 2021 году

https://static.news.ru/photo/065e6154-c8e4-11eb-ba52-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global look Press

В исследовательском центре сервиса Зарплата.ру. назвали самую востребованную новую профессию в 2021 году. Таковой оказалась профессия врача телемедицины, пишет РИА Новости.

Спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.

Также общемировым трендом является повышенный спрос на профессии, связанные с экологией. Специалистам в этой области предлагают доход от 60 тысяч рублей. Также высока потребность в специалистах навигации и строительства в условиях Арктики (вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехниках (до 90 тысяч рублей).

Помимо этого, стабильно востребованным остаются профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности (от 90 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в июне самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, связаны с IT-отраслью. В то же время, в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий входят позиции врачей.