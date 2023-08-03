Названа минимальная зарплата дальнобойщика в России Глава профсоюза Котов: дальнобойщиком в России не хотят работать даже за 140 тысяч в месяц

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Дальнобойщик в России зарабатывает от 140 тысяч рублей в месяц, но даже за такие деньги молодые специалисты не выбирают данную профессию из-за тяжелых условий труда, рассказал NEWS.ru председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. По его словам, сотрудникам транспортных предприятий не компенсируют простой и выполнение сторонних процедур.

Водитель грузового автомобиля получает от 140 тысяч рублей в месяц, но ротации все равно нет, молодежь не приходит. На транспортных предприятиях уничтожает любой независимый профсоюз. Не нужны им недовольные, которым не нравится бесплатно катать колеса от грузовиков в нерабочее время, менять двигатель на своем автомобиле бесплатно. У дальнобойщиков зарплата складывается из километража, остальное не оплачивается, — добавил Котов.

Он подчеркнул, что «сейчас некоторые водители продолжают жить в кабине грузовиков даже на базе». Котов заявил, что нормы труда «нарушаются повсеместно» и никакое количество тахографов не поможет.