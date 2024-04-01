В российских магазинах нашли сыр с токсичным веществом Mash: в бразильском пармезане Tirolez найдено токсичное вещество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в пармезане марки Tirolez, который завозится в Россию из Бразилии, обнаружено токсическое вещество, опасное для человека. Канал уточняет, что данный сыр есть практически во всех магазинах по всей стране.

Как отмечает канал, в продукции найдены следы ивермектина — этот препарат применяется в сельском хозяйстве для защиты домашнего скота от различных паразитов. При попадании в организм он вызывает отравление, а среди симптомов числятся головная боль, мышечные спазмы, боли в суставах, диарея, лихорадка и бронхоспазм.

По информации Telegram-канала, в Россельхознадзоре знают об этой проблеме, продукт взят на особый лабораторный контроль. Однако, согласно данным канала, сыр все еще продается в российских магазинах.

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