Названа максимальная стоимость дня больничного в России

https://static.news.ru/photo/fb4b6470-7c2a-11eb-ae8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За один день на больничном россиянин максимально может получить выплату в 2434 рубля. Об этом заявила зампред Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая.

Если говорить о максимальном размере больничного, то это 2434 рубля, это уже, конечно, совершенно другие суммы. В принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если, соответственно, ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей, — пояснила Лотоцкая в интервью программе «Поздняков» на сайте НТВ.

Она также пояснила, что чем выше доход, тем выше пособие по болезни, кроме того, при расчёте выплат учитывается ещё и стаж работы. Таким образом, если рабочий стаж гражданина меньше пяти лет, то ему положена оплата больничного в 60% от среднего заработка. Если россиянин трудится от пяти до восьми лет, то ему выплатят 80%. При этом, если стаж превышает восемь лет, то он получит 100%, но не больше, чем 2400 рублей за один день больничного.

При этом многие российские граждане не знают, что помимо больничного они имеют право на получение временной инвалидности. Актуально это для тех, кто, например, сломал или вывихнул ногу. Для таких пациентов положены дополнительные деньги, бесплатная сиделка и парковка в специальных местах. О том, как оформить временную инвалидность и кому её дают NEWS.ru рассказали эксперты.