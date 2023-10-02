Названа лазейка в законодательстве, которая поможет водителям вернуть права Водители научились возвращать права, которых лишились за езду «под лекарствами»

Фото: Russian Government/Global Look Press

Российские водители нашли способ вернуть права, которых они были лишены за езду «под лекарствами», сообщает «Коммерсант». Пробел в законодательстве появился, когда Конституционный суд запретил наказывать людей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов и указал на необходимость внесения поправок в КоАП.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предложили дополнить соответствующей нормой, а законодательство — конкретным перечнем несовместимых с вождением препаратов. Законопроект изменений уже внесен правительством, но пока не рассматривался.

Предполагается, что появится отдельный список ненаркотических лекарств, ухудшающих реакцию (его готовит Минздрав). Туда войдут анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные средства. Практика наказаний за лекарства вернется после принятия закона и перечня, но сроки пока неизвестны, — говорится в материале.

«Коммерсант» выяснил, что конституционной лазейкой воспользовались как минимум около десяти россиян из разных регионов России.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке законопроекта, предусматривающего продление срока действия прав с 10 до 20 лет, если водитель исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете. Автоэксперт Петр Шкуматов в свою очередь объяснил, что у профильных ведомств не возникнет проблем с отслеживанием состояния здоровья владельцев машин, и выдача удостоверения станет абсолютно логичной мерой.