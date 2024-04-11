Названа конечная цель массированных ударов по украинским электростанциям Военэксперт Матвийчук: удары по ТЭЦ Украины продолжатся до капитуляции Киева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что удары по электростанциям Украины продолжаться до капитуляции Киева. Он не исключил, что поврежденные ТЭЦ не позволяют ВСУ оперативно перебрасывать подкрепления в зону боевых действий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предположу, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины призваны полностью лишить Киев экономического и промышленного потенциала. Чтобы страна начала испытывать такие трудности, при которых невозможно производство боеприпасов, техники, ее ремонт, сборку БПЛА, а также оперативная переброска войск, — считает Матвийчук.

По его словам, железнодорожный транспорт Украины работает на пределе возможностей. Собеседник добавил, что нанесение ударов продолжится, пока ущерб критической инфраструктуре ВСУ не станет необратимым.

Не исключу, что удары продолжаться до тех пор, пока повреждения не станут необратимыми в масштабах всей Украины. Конечная цель, скорее всего, заключается в капитуляции Украины и подписании соответствующего договора на условиях России — никакого вступления в НАТО, резкое ограничение численности вооруженных сил и прочее, возвращение России исторически русских земель, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее в Харькове зафиксировали масштабные разрушения объектов энергетической системы. В областном центре ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются, рассказывал мэр города Игорь Терехов. Глава одесской ОВА Олег Кипер отмечал, что на территории региона повреждены логистически-транспортный объект и автозаправочная станция.

До этого представители Южной группировки территориальной обороны ВСУ информировали, что в результате ракетных ударов в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности пострадал энергетический объект.