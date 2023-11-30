Названа категория россиян, у которой резко выросла смертность «Ночлежка»: смертность среди бездомных в 2022 году выросла на 12%

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Почти 40 тысяч бездомных умерли в России в 2022 году, сообщила директор благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова со ссылкой на данные Росстата. При этом резкий всплеск смертности был зафиксирован в Москве — здесь умерли 5915 бездомных, что в два раза больше, чем в 2021-м.

В этом году мы получили данные по 182 крупным городам из всех субъектов России. В этих городах в 2022 году зафиксировано почти 40 тысяч смертей бездомных. 40 тысяч человек — это, например, все население города Торжка в Тверской области, — написала Байбакова.

Ранее «Ночлежка» сообщала, что каждый пятый житель России имеет опыт бездомности, а 10% из них были вынуждены ночевать в подъездах и прочих неподходящих местах. По мнению Байбаковой, такие цифры показывают, что в стране существует проблема, когда человеку негде найти кров, и от таких ситуаций никто не застрахован.

Ранее в Госдуме заявили, что вернуть бездомных к нормальной жизни может помочь программа ресоциализации, которая включает предоставление социального жилья и рабочего места. Депутат Олег Леонов подчеркнул, что важно оказать содействие сразу же, когда человек по каким-либо обстоятельствам остался без крыши над головой.