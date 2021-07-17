Названа категория россиян, которую ожидает минимальная пенсия

Самозанятые россияне, которые не платят страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), будут получать минимальную пенсию — социальную. Об этом заявила заместитель управляющего отделения ПФР по Красноярскому краю Елена Беклемышева, сообщают «Аргументы и факты».

Она отметила , что размер выплат будет значительно ниже страховых и составит 5796,76 рубля ежемесячно, однако государство гарантирует их мужчинам лишь по достижении 70 лет и женщинам от 65 лет.

Если же самозанятый хочет накопить на страховую пенсию, то ему следует вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР. За каждый год страхового стажа необходимо платить страховые взносы в фиксированном размере, — подчеркнула Беклемышева.

Уплата взносов может позволить самозанятым сформировать 1,142 пенсионного коэффициента и год страхового стажа. В год им придётся отчислять не менее 32 448 рублей, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что Анатолий Вассерман назвал поправки в закон о пенсионном обеспечении, разрешающие некоторым гражданам выходить на отдых раньше наступления пенсионного возраста, первым шагом к отмене пенсионной реформы. Интеллектуал назвал такое решение компромиссным. Поправки, о которых идёт речь, вступят в силу с 1 января 2022 года.