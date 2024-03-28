Названа категория людей, которым опасно пить кефир перед сном Диетолог Дианова: при рефлюксной болезни кефир можно пить за 1,5 часа до сна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кефир и другие кисломолочные продукты лучше всего употреблять за 1,5 часа до сна, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова. Особенно эта рекомендация касается людей, страдающих рефлюксной болезнью, предупредила эксперт. По ее словам, в противном случае им понадобится консультация гастроэнтеролога.

Необязательно кефир, можно уйти в греческий йогурт, ряженку. Если вы страдаете рефлюксной болезнью, то надо чётко соблюдать период употребления, как и всем. За 1,5 часа до сна, до момента, когда пищевод встанет в один уровень с желудком, можно выпить 150–200 мл, тогда не будет заброса и проблем, связанных с этим, — сказала она.

Дианова добавила, что отходить ко сну лучше сытым, а не «адски голодным».

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт или сметана, могут помочь «потушить пожар» во рту из-за острой пищи. По ее словам, подойдут также сладкие напитки, долька лимона или несколько капель растительного масла. Она объяснила, что продукты, содержащие пробиотики, восстанавливают баланс в кишечнике и уменьшают остроту. Кисломолочные продукты также помогают создать защитную пленку на слизистой оболочке рта, уменьшая неудобство, добавила эксперт.