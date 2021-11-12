Названа категория людей, которым нужна досрочная прививка от коронавируса

Досрочную прививку от COVID-19 необходимо сделать тем, у кого в результате болезни или вакцинации не выработались антитела к вирусу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Как пояснил эксперт, есть люди, так называемые «иммунные неответчики», у которых даже через пару месяцев после вакцинации или болезни не выявляются антитела. Такая ситуация может возникнуть не только у тех, кто перенёс вирус в лёгкой форме, но и при тяжёлом течении болезни.

В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить дополнительную дозу вакцины, — отметил Токарев.

В свою очередь врач-иммунолог Зоя Скорпилёва посоветовала таким гражданам обязательно проконсультироваться со специалистами, поскольку отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью организма.

Может быть, человек вообще не вырабатывает антитела, даёт иммунитет, но не образование антител, — пояснила медик.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что переболевшим коронавирусом в лёгкой форме не нужна прививка из-за возможного наличия Т-клеточного иммунитета. Более того, в таком случае вакцинация может даже навредить. Он также добавил, что россиян нужно тщательнее проверять на противопоказания к вакцинации. По его словам, наличие тяжёлых сопутствующих заболеваний или просто аллергия в анамнезе на препарат должны быть вескими причинами не делать прививку от коронавируса. Однако чтобы выяснить, нет ли противопоказаний, добавил врач, нужно провести «хотя бы элементарные анализы крови».