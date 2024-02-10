Названа категория людей, которым без опаски можно есть пельмени Диетолог Соломатина: пельмени безопасны для мужчин, занятых интенсивным трудом

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Безопасное для здоровья употребление такого высококалорийного продукта, как пельмени, зависит от ряда факторов, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это общая калорийность, количество потребления жиров, белков, углеводов, особенности человека. Например, эффект от такой еды для крупных мужчин, занятых интенсивным трудом, и женщин старшего возраста с малоподвижным образом жизни, будет разным, уточнила специалист.

Если человек занимается какой-то интенсивной физической работой на улице, крупный мужчина — это одна история. Если это дама немолодых лет, которая просиживает в офисе и уже имеет определённые заболевания в анамнезе — там другая история, — сказала она.

Диетолог отметила, что важно учитывать качество продукта. Так, регулярное потребление пельменей низкого качества негативно повлияет даже на молодой и здоровый организм. Однако этот эффект можно «компенсировать», добавив к основному блюду овощи, уточнила Соломатина.

Ранее Елена Соломатина заявила, что людям в возрасте старше 50 лет полезно включать кефир в свой рационе питания, так как в этот период многим функциям организма становится необходима сторонняя поддержка. По ее словам, этот напиток помогает продлить активную жизнь.