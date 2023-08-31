Названа каша, которая может быть опасна для здоровья Диетолог Соломатина назвала манную кашу опасной для здоровья

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Самой опасной кашей для здоровья считается манная, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист объяснила, что эту крупу можно сравнить с сахаром или белой мукой. По ее словам, в ней нет главного компонента, который есть у цельнозерновых каш, клетчатки.

Манка — это как белая мука, как сахар. Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши, — пояснила диетолог.

Врач подчеркнула, что это блюдо имеет высокий гликемический индекс и является очень калорийным. В связи с этим существует риск повышения глюкозы в крови, набора лишнего веса и развития сахарного диабета. Соломатина подчеркнула, что раньше манка считалась хорошим продуктом из-за дефицита и необходимости получить большого количества энергии для работы.

Нужно было получать энергию для физического труда. Сейчас жизнь у нас стала механизированная, автоматизированная, мы столько калорий не тратим. Задача стоит иная: сделать так, чтобы с нормальным количеством калорий получить большее количество питательных веществ, — заключила диетолог.

Соломатина ранее рассказала, что полезные свойства инжира позволяют использовать его для лечения кашля. Она уточнила, что этот фрукт является природным бактерицидным и противовоспалительным средством, поэтому раньше, когда не было препаратов, разжижающих мокроту и облегчающих ее выведение, инжир активно использовался.