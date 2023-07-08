Названа истинная причина отравления напившихся школьников из Первоуральска Роспотребнадзор: причиной отравления школьников из Первоуральска стало не спиртное, а интоксикация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной отравления четверых школьников из Первоуральска, которые ранее попали в больницу после приема спиртного, стали не сами алкогольные напитки, а интоксикация организма, сообщает в Telegram по итогам проведенного исследования пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, в результате проверки было выявлено лишь одно несоответствие в составе пивного напитка, в отношении его изготовителя ведется разбирательство.

Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. В пивном напитке «Доктор дизель манго и красный апельсин» (изготовитель ООО Объединенные пивоварни «Хайнекен») обнаружен незаявленный в составе краситель. Ведется разбирательство с изготовителем, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что всех отравившихся детей уже выписали из больницы.

Как сообщал ранее Минздрав Свердловской области, в Первоуральске 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем. В ведомстве добавили, что подростков осмотрели специалисты Территориального центра медицины катастроф, в том числе токсиколог. Им была оказана вся необходимая помощь.

По данным Telegram-канала Baza, алкоголь для школьников купила совершеннолетняя девушка из их компании, позднее ее задержали. Утверждается, что большинству подростков было по 13 лет. В результате отравления четыре подростка были доставлены в больницу, двое из них находились в реанимации.