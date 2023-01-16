Названа идеальная продолжительность сна для пожилых Терапевт Хухрев: продолжительность сна в 7–8 часов является идеальной для пожилых людей

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Продолжительность сна в 7–8 часов является идеальной для пожилых людей, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, такая длительность сна оптимальна для любого возраста. Эксперт подчеркнул, что хороший ночной отдых важен для восстановления сил организма.

Идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7–8 часов, — отметил Хухрев.

Терапевт добавил, что для повышения качества сна следует правильно к нему подготовиться. Он посоветовал засыпать примерно в одно и то же время, а перед отходом ко сну «притормозить» активность.

Ведь когда мы просыпаемся с утра, нам надо разогнаться, чтобы мозг заработал. В сон нужно уходить в обратном порядке. Не надо перед походом в кровать наедаться, напиваться чаем, смотреть какие-то возбуждающие вещи, — сказал врач.

Невролог Ирина Завалко ранее заявила, что улучшить качество сна может грелка. Согласно исследованиям, сон улучшается, если ноги остаются в тепле в течение всей ночи. Она отметила, что современные электрические грелки в отличие от водоналивных сохраняют тепло длительное время и не остывают за ночь, поэтому, используя их, можно повысить качество сна. Помимо того, грелки могут быть полезны для людей, которым может быть трудно заснуть из-за замерзших конечностей.