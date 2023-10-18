Названа характерная особенность кошек, тайну которой не могут разгадать Ветеринар Шеляков назвал мурлыканье кошек неразгаданной тайной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм мурлыканья кошек до сих пор не был разгадан ни одной исследовательской группой, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, загадкой для ученых также остается и причина мурчанья, так как кошки могут мурлыкать по любому поводу, помимо выражения удовольствия.

Кошки на самом деле могут мурлыкать по любому поводу, а не только при получении удовольствия. Хотя чаще всего кошки мурлычат, когда чувствуют умиротворение, тепло, когда хозяин рядом, когда все хорошо, — рассказал ветеринар.

Однако мурлыканье характерно не только для довольных, но и для больных домашних животных. По его словам, кошки могут мурлыкать за несколько минут до своей смерти. Также мурчанье характерно для кошек, находящихся в стрессовой ситуации. Одна из теорий, объясняющих причины мурчанья, заключается в том, что питомцы издают такие звуки ради самоуспокоения, однако научное сообщество пока не пришло к единому выводу на этот счет.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что домашние животные полезны для здоровья и укрепления отношений в семье. По ее словам, мурчанье кошек является одной из разновидностей белого шума. Этот монотонный звук помогает человеку заснуть и защищает его от внешних воздействий подобно ограде. Собаки же могут помочь укрепить семью, так как они делают мужчин более спокойными.