Названа группа россиян, которым спишут долги по кредитам Финансовый аналитик Андриевская: части военнослужащих и их семьям спишут долги по кредитам

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Финансовый аналитик Ирина Андриевская заявила URA.RU, что участникам спецоперации спишут долги по кредитам в случае смерти и получения инвалидности. Эксперт отметила, что задолженность при этом не перейдет на членов семьи военнослужащего. Специалист также напомнила, что участники СВО и их родные могут оформить кредитные каникулы задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года.

С 2022 года кредитные организации полностью списывают любой долг: ипотеку, потребительский кредит, задолженность по кредитной карте или займу, если заемщик погиб на СВО или получил инвалидность I группы. Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей, — сказала Андриевская.

По ее словам, для недопущения нарушения прав заемщиков-военнослужащих Банк России контролирует финансовые организации.

Ранее Центробанк подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, которые закрепят на законодательном уровне запрет на навязывание любых дополнительных услуг к кредиту. Регулятор пояснил, что речь идет о дополнительных действиях, которые направлены на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что отказ от этих услуг приведет к отказу банка предоставлять кредит.