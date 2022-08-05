Названа группа людей, подверженных пивной зависимости Гастроэнтеролог Неронов: ежедневное употребление пива может привести к алкоголизму

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Люди, которые ежедневно употребляют хмельной напиток даже в небольших количествах, подвержены одной из форм алкоголизма — пивной зависимости, заявил врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов. Это такой же алкогольный напиток, который постепенно вызывает привыкание и пагубно влияет на работу организма, напомнил он в беседе с РИАМО.

Со временем организм будет требовать все больших доз алкоголя, и у человека реально может появиться опасность алкоголизма, — предупредил врач.

Неронов отметил, что пристрастие к пиву может вызвать нарушения метаболизма и работы печени, что неизбежно приводит к циррозу. Кроме того, чрезмерное употребление этого напитка отражается на лице в виде пигментных пятен и новообразований. Из-за избытка калорий в напитке может появиться так называемый пивной живот, добавил специалист.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал негативные последствия от увлечения безалкогольным пивом. По его словам, вредные вещества, которые содержатся в безалкогольном пиве, могут подавлять мужские гормоны. Более того, напиток очень калорийный, поэтому его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса.