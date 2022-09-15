Названа группа людей, которым следует отказаться от употребления супов Диетолог Калинчев рассказал, кому стоит отказаться от супов

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Диетолог Алексей Калинчев заявил, что суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Эксперт пояснил, что из-за такой еды такие люди в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Врач также предостерег от потребления чрезмерного количества специй и приправ, пишет URA.RU.

За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей, — рассказал Калинчев.

Диетолог при этом отметил, что супы в целом полезны для функционирования ЖКТ, по его словам, они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы.

Ортопед Лев Дунаев ранее заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Эксперт при этом добавил, что физически активный человек должен проходить до 20 тысяч шагов. Он добавил, что всё зависит от несколько факторов: возраст, спортивная подготовка, состояние здоровья.

Он призвал при этом отталкиваться от качества прогулок, а не от количества пройденных шагов, так как недостигнутый показатель может негативно повлиять на настроение и привести к полному отказу от активности. Врач порекомендовал ежедневно проходить 30 минут неспешным шагом.