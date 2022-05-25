Названа группа людей, которым противопоказано посещение солярия Онколог Пылёв рассказал, кому противопоказано посещение солярия

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Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO Андрей Пылёв заявил, что солярий желательно не посещать людям со светлым типом кожи, а также рыжим с большим количеством родинок. Эксперт пояснил, что у этих людей высокий риск возникновения рака кожи и меланомы. Он добавил, что изменения на родинках после посещения солярия являются серьезным поводом обратиться к врачу, пишет URA.RU.

Солярий — это один из давно доказанных канцерогенных факторов, способных усилить риск развития меланомы и рака кожи, — рассказал Пылёв.

Он порекомендовал обратиться к врачу в случае любых изменений на родинках, особенно, если они начинают увеличиваться в размерах.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Подобные вещества могут содержать продукты с большим количеством консервантов и стабилизаторов. Он добавил, что на возникновение рака также влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком. При этом увеличивается процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее.