Названа группа людей, которым противопоказан прием витаминов Гастроэнтеролог Бережная раскрыла, кому противопоказан прием витаминов

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Гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что некоторым людям нельзя принимать витамины, так как это лишь усугубит проблемы со здоровьем. Эксперт пояснила, что речь идет о пациентах, которые страдают от болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, например, при воспалении ЖКТ прием витаминов может спровоцировать усиление воспалительных процессов, а также оказать раздражающее действие, пишет радио Sputnik.

Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие, — рассказала Бережная.

Специалист добавила, что про бактериальной инфекции желудка, которая приводит к язвенным процессам, витамины не назначают, так как бактерии используют препараты для своей жизнедеятельности. Врач порекомендовала проконсультироваться с врачом перед приемом витаминов.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.