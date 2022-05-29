Названа группа людей, которым не рекомендуется проветривать квартиру Иммунолог Щепеляев рассказал, кому нельзя проветривать квартиру

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что в сезон пыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру. По словам эксперта, пыльца может надолго остаться в квартире и усугубить заболевание. Он при этом призвал здраво оценивать ситуацию и учитывать место жительства, климат, а также индивидуальные моменты организма, пишет URA.RU.

Особенно осторожными нужно быть больным с бронхиальной астмой с реакцией на пыльцу деревьев. В сезон пыления деревьев мы говорим: не проветривайте квартиру ни при каких условиях, — поделился Щепеляев.

Он также предупредил о последствиях для людей, живущих рядом с горно-обогатительными или металлургическими комбинатами. В этой ситуации, по словам эксперта, следует также избегать проветривания помещения в пользу сухой уборки.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что в медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией. Речь идёт об инфекции, которая является более устойчивой к препаратам из-за их постоянного применения в зданиях больниц. Эксперт пояснил, что чаще всего это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Он признался, что заражаются такими инфекциями крайне редко, но если такое происходит, здание медучреждения могут закрыть на ремонт.