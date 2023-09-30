Названа главная уязвимость украинских реактивных «Ураганов» Эксперт Дандыкин: ракеты украинских «Ураганов» легко сбиваются средствами ПВО

Фото: МО Украины

Реактивные системы залпового огня «Ураган», которые имеются в распоряжении ВСУ, используют слишком большие боеприпасы, что делает их уязвимыми перед средствами противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для Lenta.ru. По его словам, этот момент является главной проблемой крупнокалиберных РСЗО.

Это реактивная система залпового огня крупного калибра. Дальность у советского «Урагана», который и находится на вооружении Украины, где-то 40 километров. Снаряды этого РСЗО достаточно мощные — 240 миллиметров. Но в силу того, что они такого калибра, они сбиваются средствами противовоздушной обороны, — сказал Дандыкин.

Ранее эксперт оценил мобилизационный потенциал Украины примерно в 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое количество людей возможно призвать, если привлекать к военной службе ограниченно годных. Дандыкин предположил, что «под раздачу» могут попасть и украинские женщины. Причем на фронт их будут отправлять не медработниками, а «в окопы». При этом Дандыкин усомнился в том, что ВСУ смогут соответствующим образом подготовить новобранцев к весне, когда, по его мнению, украинские войска предпримут новую попытку наступления.