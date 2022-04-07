Названа главная проблема перехода на российские интернет-сервисы
IT-предприниматель Клименко: перейти на российские сервисы сложно из-за социальных связей
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:30, 08 апреля 2022
Герман КлименкоФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Главная проблема перехода на российские интернет-сервисы — социальные связи, которых не будет в новой соцсети, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Фильтры фотографий, другой функционал платформы не так важны, отметил он.
Самая большая сложность — это социальная платформа, она определяется в основном не функционалом, который там есть. То есть фильтры фотографий — это всё не так важно, как социальный багаж. Совершенно бессмысленно быть в соцсети любой, если там нет ваших друзей. Именно поэтому «ВКонтакте» достаточно долгое время не развивался, не мог переманить аудиторию из Facebook (запрещён в РФ), потому что там сформировалось своё ядро, — сказал Клименко.
При этом профессионалам, по мнению Клименко, всё равно, с чем работать. А вот обычные пользователи привыкают к интерфейсу и переходить на другой сервис для них проблема, это раздражает и требует привыкания.
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