Названа главная причина возникновения лени у человека В Депздраве назвал лень защитной функцией психики

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Лень является защитной функцией психики, которая позволяет оградить человека от необязательного труда. Однако за ней могут скрываться как психологические проблемы, так и обычная усталость, сообщили специалисты Депздрава Москвы РИА Новости.

Факторы, влияющие на появление лени, могут быть разнообразны. Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроения человека. Люди, страдающие от аллергических реакций на пыльцу или другие аллергены, могут испытывать усталость и апатию во время цветения растений, — рассказал врач Андрей Тяжельников.

Он добавил, что летом встречается «тепловая лень». Чтобы с ней справиться, необходимо пить воду, есть фрукты и овощи, а также стараться избегать перегрева.

Регулярная физическая активность может также помочь справиться с тепловой ленью. Физкультура, ходьба и другие спортивные занятия улучшают кровообращение и поддерживают уровень энергии, — сказал Тяжельников.

Ранее родителям объяснили, как наказать ребенка без вреда для его психики. Детей необходимо наказывать соразмерно проступку, рассказала психолог Марина Философ. По ее словам, родителям рекомендуется установить четкие границы дозволенного и запрещенного и не нарушать их в общении с ребенком. Кроме того, отцам и матерям никогда не следует наказывать детей без объяснения причин, считает она.