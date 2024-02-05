Названа главная причина смены правительства в Казахстане Адвокат Яворский: причиной смены кабмина в Казахстане стала критика в его адрес

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский адвокат Евгений Яворский считает, что основной причиной смены правительства республики стала значительная критика его деятельности. В беседе с NEWS.ru юрист отметил, что данный вопрос давно обсуждался общественностью и такое решение не стало неожиданностью.

Ожидалось, что правительство Казахстана уйдет в отставку. Главная причина — большая критика в адрес этого правительства. Этот вопрос давно обсуждался в обществе. Но сам факт того, что правительство ушло в отставку, пока ни о чем не говорит. Нужно смотреть, кто войдет в состав нового кабинета министров, и только после этого можно будет давать комментарии, — подчеркнул Яворский.

По словам эксперта, ходят слухи, что основа старого правительства останется. Он отметил, что на данный момент ситуация «не очень хорошая», поскольку в СМИ пишут о коррупции и отсутствии реформ, которые могли бы улучшить жизнь населения.

Ходят разные слухи вплоть до того, что весь костяк старого правительства останется прежний. Давайте подождем 7–8-го числа, когда будет представлен новый состав. Пока ситуация, с моей точки зрения, не очень хорошая — в СМИ пишут о коррупции и отсутствии реальных реформ, которые бы улучшали жизнь людей. Мне кажется, что это может не очень хорошо закончится. Позже я смогу прокомментировать новый состав правительства, прежнее правительство работало ужасно, — заключил адвокат.

5 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики. Члены кабмина будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава правительства.