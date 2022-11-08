Названа главная причина походов россиян к гадалкам и экстрасенсам Психолог Сафина: люди ходят к гадалкам и экстрасенсам, чтобы снять с себя ответственность

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Россияне ходят к так называемым гадалкам и экстрасенсам, чтобы снять с себя ответственность и не принимать самостоятельные решения, рассказала NEWS.ru психолог Гузель Сафина. По ее словам, подобная позиция — инфантильная.

Люди ходят к гадалкам только по одной причине — снять с себя ответственность. Это инфантильная позиция, когда человек не хочет принимать самостоятельные решения. А гадалки, в свою очередь, очень хорошие психологи. Но некоторые «маги» говорят правдивые вещи. По крайней мере, большинство людей узнают в сказанном себя и свою жизнь. Но это не волшебство, а эффект Форера или эффект Барнума, который также называется «Почему ваша тетя все еще верит в эффект астрологии», — подчеркнула Сафина.

Собеседница добавила, что именно этот «нехитрый» прием взяли на вооружение экстрасенсы и медиумы, чтобы убедить граждан в своих способностях «разговаривать с миром мертвых, заглянуть в душу и предсказать будущее».

Накануне стало известно, что в колдовство и порчу верят около 25% россиян, противоположного мнения придерживается 51% россиян, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом около 60% россиян не верят гороскопам. Отмечается, что с 2015 года жители России стали верить в колдовство в два раза реже (в 2015 году этот показатель составлял 48%), но в три раза чаще стали сомневаться в том, что такое возможно (2015 год — 8%, 2022 год — 24%). В вопросах предсказания судьбы при этом больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%).

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, из которого следует, что каждый третий россиянин не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Так, за последние 15 лет этот показатель вырос на семь процентных пунктов. Кроме того, по мнению 21% россиян, первые люди существовали ещё со времён динозавров, а 44% жителей страны уверены, что генно-модифицированные продукты способствуют возникновению рака.