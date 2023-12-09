Названа главная причина коррупции в России Председатель НАК Кабанов: причиной коррупции в России является тяга к обогащению

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Тяга к обогащению является главной причиной коррупции в России, сообщил NEWS.ru председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он отметил, что специфика российской коррупции заключается в тесных связях бизнеса и власти, и назвал слишком мягким существующее наказание по коррупционным статьям.

Тяга к обогащению [является причиной коррупции в РФ], и всё. Наша специфика в том, что у нас бизнес плотно завязан с властью, это основной драйвер. До сих пор эту проблему решить не получилось. Но по сравнению с тем, что было в 1990-х, начале 2000-х, прогресс есть. Сейчас влияние олигархов падает, хотя всё равно чувствуется, — рассказал Кабанов.

По его мнению, имеющие высокий доход российские чиновники решаются на коррупционные преступления из-за мягкости наказания по данной статье УК.

Наказание, кстати, не очень суровое. Есть единичные случаи, когда давали 10–12 лет. В основном это 8 лет, которые потом сокращаются до 4 из-за условно-досрочного освобождения или амнистии, если коррупционер возместил ущерб, установленный государством. Поэтому можно сказать, что риск стоит того, — признал Кабанов.

Ранее он заявил, что в сфере импортозамещения появилась новая модель коррупции. По его словам, борьба с ней должна стать стратегической задачей государства.

Самыми коррумпированными отраслями экономики в России, по словам Кабанова, являются IT-сфера, ЖКХ и строительство. При этом классифицировать по тому же принципу профильные ведомства не стоит, уточнил он, подчеркнув, что «это не зависит от здания».