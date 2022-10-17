Названа главная особенность гриппа Семейный врач Шишкин заявил, что симптомы гриппа проявляются в течение часа

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Семейный врач Валентин Шишкин заявил, что симптомы гриппа нарастают в течение одного часа. Он призвал людей, которые заметили резкое ухудшение своего состояния немедленно покинуть рабочее место, чтобы не представлять опасность для окружающих. По словам эксперт заразным человек остается от пяти до десяти суток с первого дня болезни, пишет URA.RU.

Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа, — рассказал Шишкин.

Инкубационный период гриппа, по словам специалиста, очень короткий и длится до нескольких часов.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.