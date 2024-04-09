Названа главная опасность индукционных плит Профессор Шамин: индукционные плиты могут нанести вред здоровью

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Индукционные плиты могут представлять опасность для здоровья человека, предупредил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что электромагнитное излучение распространяется вокруг панели и может влиять на человека. По его словам, не рекомендуется стоять возле включенного прибора по несколько часов.

Радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит фактически индивидуальный характер. Поэтому стоять на протяжении двух часов непосредственно у включенного прибора не рекомендуется, — пояснил профессор.

Кроме того, индукционные плиты представляют реальный вред для людей с вживленными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. Электромагнитное излучение способно влиять на работу этих приборов. Шамин посоветовал людям с кардиостимуляторами или дефибрилляторами находиться от плиты на расстояние не менее 50 см.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что оказывать первую помощь получившему удар током нужно только в резиновых перчатках и на сухих поверхностях. Он добавил, что необходимо сразу прекратить действие тока на человека, отключив электроприбор или перерубив провод сухим предметом в перчатках.