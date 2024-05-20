Названа еще одна версия крушения вертолета Раиси Техдиректор АО «Навигатор»: вертолет Раиси мог разбиться из-за технического сбоя

Фото: Willy Kurniawan/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Сбой в системе предупреждения столкновений мог послужить причиной крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, предположил технический директор института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Чанушкин. По его словам, которые приводит ТАСС, это оборудование обеспечивает безопасность полетов в горных районах в условиях плохой видимости.

Точных данных о наличии установки данной системы на вертолете Bell-212, потерпевшем крушение, нет, но как разработчики российского аналога TAWS мы можем утверждать, что вертолет либо не был оборудован системой, либо она по каким-либо причинам не функционировала, — заявил Чанушкин.

Эксперт пояснил, что главной задачей системы является предотвращение подобных столкновений. При исправной работе она должна предупредить экипаж об опасном сближении.

Terrain awareness and warning system — система предупреждения столкновения с землей — широко применяется в международной практике для предотвращения столкновения воздушных судов с землей и препятствиями, рассказали в организации. АО «Навигатор» серийно выпускает аналог зарубежной системы под названием СРПБЗ — систему раннего предупреждения близости земли.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия, сообщил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи.