Названа экипировка, без которой не обойтись во время занятий в спортзале Травматолог Саутин: травматизм в зале снизят кистевые ремни и фиксаторы поясницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность получить повреждение во время тренировок в спортзале, особенно интенсивных, может быть снижена за счет различных фиксаторов, кистевых ремней, атлетических поясов, перчаток и так далее, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Медик подчеркнул, что использование дополнительной экипировки наиболее оправдано при работе с максимальными весами.

Нередко человек, использующий в зале ремни, наколенники и т. д., выглядит большим профессионалом. На самом деле использование допфиксаторов необходимо при работе с максимальными весами и нагрузками. При этом в очень первую очередь нужно соблюдать технику выполнения того или иного упражнения. Ни один фиксатор не убережет от травм в случае, если техника неправильная, — отметил Саутин.

По его словам, фиксаторы призваны поддержать структуру, сустав или конкретный отдел позвоночника в правильном положении, но контроль положения тела в пространстве во время выполнения упражнения в первую очередь зависит от человека. Саутин добавил, что подобная экипировка снимает часть нагрузки с некоторых мышц.

Полезны кистевые ремни для становой тяги или подтягиваний, ремни для поясницы, надколенники, перчатки, пояса для отягощений и т. д. Но с кистевыми ремнями ситуация двоякая. С одной стороны, снимается нагрузка с предплечья, увеличивая участие спины в упражнении, и даже при слабых предплечьях можно сделать больше повторений и больше нагрузить широчайшие мышцы спины. Но нужно понимать, что наше предплечье также требует развития, поэтому силу хвата можно и нужно тренировать, — подытожил Саутин.

Саутин ранее предупредил, что недолеченное плоскостопие грозит детям проблемами во взрослой жизни с коленными и тазобедренными суставами. Он отметил, что родители должны периодически водить ребенка на осмотр к специалисту.