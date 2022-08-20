Названа доза алкоголя, вызывающая мгновенную смерть Нарколог Калюжная назвала дозу алкоголя, вызывающую мгновенную смерть

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Психиатр-нарколог Марина Калюжная заявила, что пять промилле алкоголя способны вызвать остановку сердца и мгновенную смерть. Эксперт пояснила, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма, но она посоветовала не испытывать свою стойкость. Она указала, что человек никогда не может знать, какая банка алкоголя станет последней, пишет URA.RU.

Смертельная доза — это когда количество алкоголя достигает пять-шесть промилле. Сердце человека останавливается. Происходит остановка кровотока. Затем следует мгновенная смерть от алкоголя, — поделилась Калюжная.

Специалист добавила, что спасти человека с передозировкой алкоголя можно, но для этого нужна оперативность. По её словам, нужно вызвать искусственную рвоту у человека, а затем дать ему выпить активированный уголь, параллельно нужно вызвать скорую помощь.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что для победы над тягой к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне. Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например орехи.