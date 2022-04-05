Названа допустимая порция сахара в день

Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с NEWS.ru рассказал о допустимой ежедневной порции сахара в день. Эксперт объяснил, что в среднем можно употреблять от 12 до 22 граммов сахара в день. Но люди, страдающие какими-либо заболеваниями, должны отказаться от сахара.

Есть такая цифра. Она определяется как 5% от суммарной суточной калорийности. Или есть другое определение — 5% от потребления углеводов. Если взять это в среднем — это будет от 12 до 22 граммов сахара в день. Имеется в виду сахар, который мы видим — кладём ложками в чай, или в виде сладких продуктов, — отметил специалист.

Диетолог напомнил о том, что сахар содержится во многих продуктах, поэтому необходимо учитывать этот фактор. Особое внимание стоит уделить людям, у которых есть проблемы с сосудами.

Но здесь надо сделать оговорку — если человек молод, здоров и энергичен, то он может съесть и больше сахара без особого вреда. А если человек стар, имеет атеросклероз, допустим, и возрастные болезни — то лучше сахар убрать совсем. А есть ещё сахар, который мы не видим — например, сахар в сосисках, мясных изделиях или рыбных консервах. Или сахар в бородинском хлебе. И ещё, пожалуй, момент — у сахара зачастую есть довольно много названий — типа «глюкозо-фруктозный сироп» или «патока», — подытожил Гинзбург.

Ранее американский врач-диетолог Сьюзан Келли назвала симптомы высокого уровня сахара в крови. Это частое мочеиспускание, затуманенное зрение, головная боль и постоянная усталость. Кроме того, симптомами являются чувство голода и онемения, а также потеря веса.

Комментируя ситуацию с наличием инсулина в российских аптеках, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что его более чем достаточно. Отечественные производители могут выпустить препарата вдвое больше реальных потребностей диабетиков, а нехватка инсулина связана лишь с ажиотажным спросом.