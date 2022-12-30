Названа допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь Кардиолог Савонина: в Новый год без особого вреда для здоровья можно выпить 150 мл вина

Допустимой дозой алкоголя для среднестатистического взрослого человека являются 10 граммов чистого этилового спирта, что эквивалентно 150 мл вина или 50 мл крепких напитков вроде коньяка или водки, рассказала «Москве 24» кардиолог Ольга Савонина. Врач подчеркнула, что такой объем выпитого в Новый год спиртного не нанесет существенного вреда здоровью, а организм справится с повышенной нагрузкой без серьезных последствий.

Если ограничиться в новогоднюю ночь только этим, организму будет под силу справиться с нагрузкой без особых последствий и похмельного синдрома, — рассказала Савонина.

Кардиолог уточнила, что женщинам следует пить чуть меньше стандартной дозировки, потому что у них по сравнению с мужчинами меньше ферментов, расщепляющих алкоголь. Помимо того, врач посоветовала не смешивать разные виды спиртного и не запивать горячительные напитки газировкой. Беременным, а также людям с заболеваниями печени, сердца и почек в новогоднюю ночь следует совсем отказаться от алкоголя, подчеркнула специалист.

Диетолог Маргарита Дмитриева ранее рассказала, что восстановиться от алкогольного похмелья после новогодней ночи поможет простая и сытная пища со сложными углеводами, такая как вареный картофель. По ее словам, также следует пить больше обычной воды, которая облегчит выведение продуктов распада алкоголя из организма. Помимо того, не помешает прогулка на свежем воздухе. Эксперт также предлагает добавлять в пищу немного перца, который за счет остроты ускорит обменные процессы в организме.