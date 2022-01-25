Названа доля трудоустроенных российских студентов в 2021 году

Среди выпускников российских вузов 2021 года 75% нашли работу, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко изданию «ФедералПресс». Это 596 тысяч студентов, уточнил он.

Также зампред рассказал, что проводится большая работа по корректировке образовательных программ, поддержке талантов молодёжи и созданию рабочих мест. Открываются программы обучения предпринимательству и запускается поддержка стартапов.

Сейчас в российских университетах высшее образование получают свыше 4 млн человек, из них более 324 тысяч приехали из-за рубежа, — добавил Чернышенко.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в 2022 году в России бюджетных мест будет больше на 11 546.

Ранее руководитель Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков рассказал, почему, по его мнению, вскоре от проходного балла по ЕГЭ откажутся полностью и чем его лучше заменить. А также объяснил, почему он считает современное высшее образование формой «социального мошенничества».